Chubut impulsa nuevas experiencias de turismo de naturaleza con fauna marina en Comodoro Rivadavia

El Gobierno de la Provincia aprobó la realización de buceo, snorkel y natación con lobos marinos de un pelo en la escollera del puerto de la ciudad petrolera. Desde el Gobierno de Chubut destacaron que esta instancia representa un paso importante dentro del proceso administrativo y ambiental necesario para avanzar en el desarrollo de la actividad, priorizando criterios de sustentabilidad, conservación y seguridad.

18 de Mayo de 2026 12:26hs

Por Ricardo Seronero

Con el objetivo de continuar avanzando en el desarrollo de propuestas turísticas sustentables vinculadas al patrimonio natural del Chubut, el Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable aprobó la Descripción Ambiental del Proyecto (DAP) para la realización de las actividades.

La decisión quedó oficializada mediante la Disposición N° 63/26-SGAyDS, tras las evaluaciones e intervenciones técnicas de organismos provinciales y nacionales competentes, en el marco del procedimiento ambiental previsto por la normativa vigente.

En las próximas etapas, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas tendrá intervención en la evaluación turística y en la elaboración de protocolos específicos para el funcionamiento de la actividad, contemplando aspectos vinculados a la conservación de la fauna marina, las condiciones operativas, los cupos, la capacidad de carga y los mecanismos de monitoreo y control.

Desde el Gobierno Provincial, y con una fuerte presencia del ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna y el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera, destacaron que esta instancia representa un paso importante dentro del proceso administrativo y ambiental necesario para avanzar en el desarrollo de la actividad, priorizando criterios de sustentabilidad, conservación y seguridad.

Asimismo, se trabajará en una reglamentación orientada a garantizar prácticas responsables y seguras, tanto para visitantes como para prestadores y guías habilitados.

Fortalecer y diversificar la oferta turística

Esta iniciativa apunta a fortalecer y diversificar la oferta turística de Comodoro Rivadavia a través de experiencias de contacto responsable con la fauna marina.

La conservación y el turismo no son objetivos contrapuestos. El desafío es construir actividades responsables, planificadas y monitoreadas, que permitan generar oportunidades de desarrollo sin comprometer los ecosistemas y la fauna marina que constituyen nuestro principal patrimonio natural.

Finalmente, las autoridades provinciales remarcaron que el trabajo continuará de manera articulada entre las áreas ambientales, turísticas, técnicas y de seguridad, promoviendo nuevas experiencias turísticas sostenibles que permitan poner en valor la biodiversidad marina y el enorme potencial natural de Chubut.

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