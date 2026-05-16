Al menos 8 muertos y 35 heridos por choque entre un tren de cargas y un colectivo en Bangkok

El siniestro se registró alrededor de las 15.51 hora local en la avenida Asoke-Dindang, en el distrito de Ratchathewi.

16 de Mayo de 2026 10:00hs

Al menos ocho personas murieron y 35 resultaron heridas este sábado en el centro de Bangkok cuando un tren de carga embistió a un colectivo y provocó un incendio. El siniestro se registró alrededor de las 15.51 hora local en la avenida Asoke-Dindang, en el distrito de Ratchathewi, según el comando de emergencias de la ciudad.

Según las autoridades, en el choque se vieron involucrados además automóviles y motos; el colectivo quedó envuelto en llamas y equipos de rescate trabajaron para apagar el fuego y asistir a las víctimas. Testigos dijeron haber escuchado explosiones intermitentes en la zona, que los bomberos atribuyeron al impacto y a vehículos incendiados.

En una primera evaluación los equipos encontraron dos cuerpos dentro del ómnibus calcinado; ese balance fue actualizado posteriormente a ocho fallecidos y 35 heridos, según reportes oficiales y medios locales. El tren de mercancías impactó cerca de la estación Makkasan, de la línea que conecta con el aeropuerto Suvarnabhumi.

Las cuadrillas de rescate continuaron varias horas evacuando heridos y recuperando cuerpos entre los restos del colectivo, mientras los bomberos lograban controlar las llamas. La zona permanece acordonada y las autoridades investigan las causas del accidente.