AFA presenta beneficios comerciales para la Campaña de Trigo

Con el objetivo de acompañar al productor en la planificación y siembra de la nueva campaña, AFA desarrolló una propuesta integral para trigo 2026 que combina insumos estratégicos y condiciones comerciales diferenciales en un escenario de mercado desafiante.

16 de Mayo de 2026 07:29hs

Con el objetivo de acompañar al productor en la planificación y siembra de la nueva campaña, AFA desarrolló una propuesta integral para trigo 2026 que combina insumos estratégicos y condiciones comerciales diferenciales en un escenario de mercado desafiante.



La propuesta consiste en beneficios en semillas, fertilizantes y fitosanitarios, con bonificaciones de contado o en la tasa de financiación, plus de precio y la posibilidad de aplicar el saldo de la bonificación del 4% que ofrece la cooperativa a los productores que compraron insumos en la campaña pasada.

Los beneficios disponibles son

*Plus de precio de contado con cereal disponible

*Bonificación de contado o con dinero en cuenta cte.

*Pago financiado, en canje o en U$s con bonificación en tasa

Vigencia de la condición: hasta el 10 de JUNIO 2026 (en el marco de Agroactiva) o hasta agotar stock

Para más información comunicate a la Oficina AFA más cercana.