Todos los medicamentos deberán un QR para acceder al prospecto, aunque no se elimina el documento en papel

La norma obliga a que el acceso digital remita únicamente a prospectos aprobados y a contenidos sanitarios; queda prohibido vincular los códigos a material publicitario. Hay seis meses para generalizar la actualización de los envases.

15 de Mayo de 2026 12:46hs

La ANMAT dispuso que todos los medicamentos comercializados en el país incluyan un código bidimensional —QR o Data Matrix— en el envase secundario para acceder al prospecto y a información sanitaria actualizada. La medida quedó formalizada en la disposición 2891/2026 y abarca a los fármacos sin distinción de origen ni condición de expendio.

Los códigos deberán generarse conforme a estándares internacionales como GS1, y podrán imprimirse o colocarse mediante etiquetas con tecnología antifraude. Cada laboratorio podrá además incorporar el código en el envase primario si así lo decide, pero la ubicación obligatoria es la caja o embalaje comercial.

La norma obliga a que el acceso digital remita únicamente a prospectos aprobados y a contenidos sanitarios; queda prohibido vincular los códigos a material publicitario. Los titulares de registro serán responsables de generar los códigos, mantener la veracidad y disponibilidad de la información y custodiar el repositorio digital donde se aloje el contenido.

Se conceden seis meses desde la entrada en vigencia para la generación de los códigos, mientras que la implementación física en los envases se hará de manera progresiva respetando el agotamiento de stock. Pese al avance digital, la disposición mantiene la exigencia de prospectos impresos para garantizar el acceso a quienes no utilicen dispositivos móviles.