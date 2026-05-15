Plus Ultra refuerza la conectividad entre España y Latinoamérica

La compañía consolida su apuesta por aquellos mercados que aportan mayor valor y proyección de crecimiento. Con esta reorganización, Lima se convierte en el primer destino de la aerolínea en alcanzar siete vuelos semanales, ofreciendo una conexión diaria entre Madrid y la capital peruana. Asimismo, Buenos Aires, que inaugura la ruta directa entre Madrid-Barajas (MAD) y Buenos Aires-Ezeiza (EZE) con dos frecuencias; alcanzará las cinco semanales a partir del próximo mes de julio.

15 de Mayo de 2026 12:26hs

Por Ricardo Seronero

La reorganización de la red forma parte de las medidas adoptadas para fortalecer el posicionamiento de Plus Ultra en Latinoamérica, priorizando aquellas rutas donde puede garantizar una operación más sostenible dentro de un contexto global extraordinariamente exigente para el transporte aéreo.

Argentina: crecimiento sostenido en Buenos Aires

La ruta Madrid-Buenos Aires continuará aumentando progresivamente su capacidad hasta alcanzar las cinco frecuencias semanales a partir del 6 de julio, consolidando la apuesta de Plus Ultra por el mercado argentino.

Compromiso con pasajeros y agencias de viaje

La compañía ha comenzado a habilitar los mecanismos para asegurar una transición planificada y coordinada, ofreciendo alternativas, reembolsos o soluciones conforme a la normativa vigente y garantizando todas las obligaciones adquiridas con pasajeros y agencias de viaje.

Todas las ofertas de vuelos de Buenos Aires a Madrid

Para consultar todas las ofertas de vuelos de Buenos Aires a Madrid tan solo tendrás que utilizar el buscador, en el que podrás seleccionar tus fechas preferidas para ver los precios de los billetes.

Al reservar con Plus Ultra, también podrás aprovechar todas las facilidades de pago en cuotas, así como de promociones temporales, cuando éstas están activas. Y si tienes cualquier duda, el equipo de atención al cliente te ayudará en todo lo que necesites.



Los clientes interesados solo tienen que dirigirse a su agencia de viajes o en la web plusultra.com

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