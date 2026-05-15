Las aplicaciones de pago superaron a tarjetas y efectivo en el comercio on line

En Argentina esas apps concentraron el 55% del valor de las transacciones online, frente al 50% del año anterior, y ganaron terreno también en los puntos de venta: su participación subió del 34% al 43% en un solo año.

15 de Mayo de 2026 11:00hs

Las aplicaciones de pago superaron en 2025 a las tarjetas y al efectivo en el total del comercio electrónico local, según el Global Payments Report 2026, que analiza datos de 42 países. En Argentina esas apps concentraron el 55% del valor de las transacciones online, frente al 50% del año anterior, y ganaron terreno también en los puntos de venta: su participación subió del 34% al 43% en un solo año.

El estudio destaca además la popularidad de los códigos QR entre los argentinos: el 84% de los encuestados aseguró usar ese método habitualmente al pagar con el celular en tiendas, la proporción más alta de la región. La interoperabilidad de los QR locales tiene un papel central en esa adopción, porque permite a comercios y clientes elegir entre múltiples proveedores sin afectar la recepción del pago.

El efectivo mantiene presencia: representó el 17% del total de pagos en todos los canales, una de las tasas más bajas de América Latina, mientras que en países como México sigue siendo mucho más usado. Pese a la rápida digitalización, no se espera la desaparición inmediata del efectivo; su uso podría reducirse considerablemente y volverse menos frecuente, aunque persisten espacios donde aún predomina.

El informe registra además que en 2025 se realizaron más transferencias entre cuentas virtuales (CVU) que entre cuentas bancarias tradicionales en Argentina. Proyecta que las aplicaciones de pago crecerán un 16% anual en el comercio electrónico local hasta 2030, cuando podrían alcanzar el 70% del valor online; en comercios físicos el crecimiento previsto es del 11% anual, con una cuota estimada del 58% hacia ese año.