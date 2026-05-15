El vino neuquino gana protagonismo con nuevas experiencias y referentes del sector

El sommelier Sergio Landoni destacó el crecimiento de la identidad vitivinícola provincial y el trabajo conjunto para integrar producción, gastronomía y turismo. “La idea es que el vino neuquino se incorpore naturalmente a los platos, que forme parte de la experiencia. Eso también es identidad”, señaló.

15 de Mayo de 2026 10:31hs

Por Ricardo Seronero

Como parte de la actualización del Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina, el sommelier Sergio Landoni fue distinguido como el primer Embajador del Vino Neuquino, una nueva categoría que busca fortalecer el vínculo entre la producción vitivinícola, la gastronomía y el turismo en la provincia.

Radicado en San Martín de los Andes desde 1996, Landoni viene desarrollando un trabajo sostenido orientado a difundir el vino neuquino desde una mirada integral, que no solo pone el foco en la producción, sino también en la experiencia, el paisaje y el contacto directo con quienes lo consumen.

“Estoy muy feliz. Esta es una nueva categoría que se incorpora al programa de calidad de la provincia, donde se reconocen cocineros, restaurantes y distintos actores de la gastronomía. En este caso, el rol es representar al vino neuquino, difundirlo y seguir trabajando junto a la provincia, las bodegas y los productores para que cada vez sea más conocido”, expresó.

En ese sentido, remarcó la importancia de integrar el vino a la propuesta gastronómica regional. “La idea es que el vino neuquino se incorpore naturalmente a los platos, que forme parte de la experiencia. Eso también es identidad”, señaló.

La relación de Landoni con el vino comenzó desde la curiosidad. Durante años fue un consumidor inquieto, interesado en comprender qué había detrás de cada etiqueta. A partir de 2017 profundizó ese vínculo a través de recorridos por distintas regiones vitivinícolas del país y experiencias en el exterior. Tras la pandemia decidió profesionalizar su camino, formándose como sommelier y actualmente cursando la certificación internacional del Wine & Spirit Education Trust (WSET).

Su recorrido incluye también experiencias vinculadas a la historia del vino en la región, como su paso por General Roca, donde tomó contacto con viñedos históricos y con los primeros desarrollos de espumantes patagónicos de la década del 90.

Actualmente trabaja de manera independiente, asesorando a distintas bodegas y proyectos, entre ellos Bodega Cutral Co, y desarrollando propuestas que buscan poner en valor la identidad enogastronómica de la provincia.

Uno de sus proyectos más destacados es “Vino a la Montaña”, una feria que reúne exclusivamente bodegas patagónicas. La primera edición se realizó en 2025 en San Martín de los Andes y convocó a más de 20 productores. “La idea es poner el foco en el vino regional, acercarlo a la gente y también generar un espacio de encuentro entre los productores”, explicó.

Respecto a las características del vino neuquino, Landoni destacó su calidad y singularidad. “Son vinos muy frescos, muy honestos. Hay un vino para cada momento. Si bien uno puede tener su preferencia —como el Malbec patagónico, que es muy particular—, la región se destaca también por otras variedades que se están desarrollando muy bien”, indicó.

Finalmente, brindó recomendaciones para quienes se inician en el mundo del vino. “A quienes empiezan les diría que prueben vinos suaves, frescos, fáciles de tomar. Un Pinot Noir, por ejemplo, es una muy buena puerta de entrada. Y en blancos, opciones frescas que acompañan muy bien momentos simples, como un atardecer en la cordillera”, concluyó.

La incorporación de la figura de Embajador del Vino Neuquino se inscribe en una estrategia provincial que busca consolidar la cadena de valor enogastronómica, integrando producción, turismo y cultura para fortalecer el posicionamiento de Neuquén como destino.



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