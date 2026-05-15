El Gobierno adjudicó 1.800 kilómetros de rutas nacionales a concesionarios privados

A partir de ahora, la operación y el mantenimiento de esas vías quedarán en manos privadas y no recibirán financiamiento del Estado. Vialidad Nacional mantendrá la supervisión de los contratos por veinte años mediante un esquema de control orientado a resultados.
15 de Mayo de 2026 12:36hs
El Gobierno adjudicó 1.800 kilómetros de rutas nacionales a concesionarios privados
Escuchar

El Gobierno adjudicó dos tramos de la Etapa II?A de la Red Federal de Concesiones, que comprenden más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales en Buenos Aires y La Pampa. A partir de ahora, la operación y el mantenimiento de esas vías quedarán en manos privadas y no recibirán financiamiento del Estado.

El Tramo Sur —Atlántico— Acceso Sur fue concedido a un consorcio integrado por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A. El Tramo Pampa se adjudicó a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. Ambas tramas cubren corredores centrales para el transporte de cargas y la logística productiva del país.

Vialidad Nacional mantendrá la supervisión de los contratos por veinte años mediante un esquema de control orientado a resultados. El organismo medirá niveles de servicio y condiciones de seguridad, sin aportar recursos financieros; la responsabilidad económica y operativa recae totalmente en los concesionarios.

Con la formalización de la Etapa II?A, el Gobierno busca extender ese mismo modelo a nuevos tramos: gestión privada sin erogaciones del Tesoro y con el Estado actuando como auditor de cumplimiento. Para la administración, el cambio supone romper con el esquema deficitario que, según su diagnóstico, había caracterizado concesiones anteriores.

TEMAS RELACIONADOS
Rutas NacionalesPrivatizacionesVialidad Nacional
Comentarios