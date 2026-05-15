El Gobierno adjudicó 1.800 kilómetros de rutas nacionales a concesionarios privados

A partir de ahora, la operación y el mantenimiento de esas vías quedarán en manos privadas y no recibirán financiamiento del Estado. Vialidad Nacional mantendrá la supervisión de los contratos por veinte años mediante un esquema de control orientado a resultados.

15 de Mayo de 2026 12:36hs

El Gobierno adjudicó dos tramos de la Etapa II?A de la Red Federal de Concesiones, que comprenden más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales en Buenos Aires y La Pampa. A partir de ahora, la operación y el mantenimiento de esas vías quedarán en manos privadas y no recibirán financiamiento del Estado.

El Tramo Sur —Atlántico— Acceso Sur fue concedido a un consorcio integrado por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A. El Tramo Pampa se adjudicó a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. Ambas tramas cubren corredores centrales para el transporte de cargas y la logística productiva del país.

Vialidad Nacional mantendrá la supervisión de los contratos por veinte años mediante un esquema de control orientado a resultados. El organismo medirá niveles de servicio y condiciones de seguridad, sin aportar recursos financieros; la responsabilidad económica y operativa recae totalmente en los concesionarios.

Con la formalización de la Etapa II?A, el Gobierno busca extender ese mismo modelo a nuevos tramos: gestión privada sin erogaciones del Tesoro y con el Estado actuando como auditor de cumplimiento. Para la administración, el cambio supone romper con el esquema deficitario que, según su diagnóstico, había caracterizado concesiones anteriores.