Convenio para consolidar a la Argentina como el destino más seguro de la región

“Con seguridad, el turismo crece, y donde crece el turismo hay más trabajo y desarrollo. Cuando una persona elige un destino, también elige tranquilidad y confianza" afirmó Scioli. Monteoliva sostuvo que "la Argentina viene revirtiendo sus resultados y también su imagen frente al mundo".

15 de Mayo de 2026 10:21hs

Por Ricardo Seronero

La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, firmaron un convenio de cooperación entre ambos organismos para implementar un Plan Operativo Nacional de Seguridad Turística, destinado a consolidar a la Argentina como el destino más seguro de la región.

Uno de los ejes de este Plan es la implementación del Código de Conducta y la Guía de Indicadores de Alerta Temprana en prevención de la trata de personas, que transformará a cientos de miles de trabajadores del turismo en la red de prevención más grande del continente.

El secretario Scioli afirmó: “Con seguridad, el turismo crece, y donde crece el turismo hay más trabajo y desarrollo. Cuando una persona elige un destino, también elige tranquilidad y confianza, por eso estamos trabajando en conjunto con las áreas y el sector privado para consolidar a nuestro país como el más seguro de la región”.

Por su parte, Monteoliva sostuvo que "la Argentina viene revirtiendo sus resultados y también su imagen frente al mundo. Desde el año pasado se trabaja de manera articulada con el sector turístico entendiendo que el turismo es un dinamizador económico clave para el país". "Trabajamos de manera conjunta para consolidar a la Argentina como un destino permanente y confiable", finalizó la ministra.

La articulación interinstitucional forma una alianza estratégica para la protección y seguridad en todos los flujos turísticos, con eje en el compromiso y la capacitación del sector privado.

Como antecedente del trabajo conjunto entre estos organismos se destaca el Plan Verano presentado el 23 de diciembre de 2025 por Scioli y Monteoliva, que fortaleció la seguridad en corredores viales, centros turísticos y fronteras mediante el accionar vinculado.

Asimismo, el sector turístico argentino viene impulsando desde 2008 la adhesión al Código de Conducta Nacional como un instrumento que busca orientar la conducta ética de empresas, servicios, instituciones y organizaciones vinculadas al turismo. Actualmente, el Código de Conducta en viajes y turismo alcanza a más de 400 empresas del sector, 15 gobiernos locales y 9 gobiernos provinciales.

En este sentido, se han realizado dos sensibilizaciones sobre el Código de Conducta Nacional en Turismo para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el sector turístico, organizada y realizada por la Dirección de Desarrollo Turístico junto con el Comité Ejecutivo Nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.

El encuentro, que contó con más de 80 inscriptos, estuvo dirigido a representantes de organizaciones públicas, privadas, educativas ya adheridas y de futuros adherentes al Código.

Con respecto a Seguridad, Argentina ha alcanzado el más alto nivel mundial en la lucha contra la trata de personas, reconocido a través del TIP Report (Trafficking in Person), impulsado por el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Un informe anual que evalúa y clasifica a los gobiernos según sus esfuerzos a la hora de implementar medidas para la lucha contra la trata de personas en todas sus formas.

Previo a la firma del convenio, Scioli y Monteoliva se reunieron con autoridades del sector turístico privado con quienes dialogaron sobre cómo se han revertido los resultados y la imagen del país. También compartieron la articulación y el vínculo entre las cinco fuerzas de seguridad con el turismo, una actividad dinamizadora de la economía.

Participaron allí la presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel; el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, Andrés Deyá; el presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, Daniel Prieto; la presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, Gabriela Ferrucci; la presidenta de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones, Patricia Durán Vaca; el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, Camilo Suarez; y el presidente de Concesionarios de Parques Nacionales, Leonardo Fernández Campbell.



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