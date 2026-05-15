Colectivos escolares: "El recorrido puerta a puerta merma, van surgiendo nuevos competidores"

"Año a año, el receso escolar nos cuesta cada día más. Además, nuestros insumos siempre aumentan siempre mucho más que la inflación. El recorrido puerta a puerta (para colegios) es la parte más golpeada. En la mayoría de los casos es en combi, que hoy es más cara de renovar que un colectivo, y tiene una recaudación más chica. Los autos de aplicación y el teletrabajo son nuevos competidores", sintetizó Pablo Camacho, presidente de la Asociación de Propietarios de Ómnibus Escolares, Turismo y Afines.

15 de Mayo de 2026 12:01hs

Escuchar