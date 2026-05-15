Al menos 117 muertos y 79 muertos por feroces tormentas en la India

Hubo ráfagas de hasta 130 km/h y daños severos en cientos de viviendas. La mayor parte de las víctimas, 113 personas, murió por el derrumbe de construcciones durante el temporal; otras cuatro perecieron por impactos de rayos.

15 de Mayo de 2026 10:07hs

Las autoridades de Uttar Pradesh elevaron a 117 el número de fallecidos a raíz de las violentas tormentas que azotaron el estado el miércoles pasado; además, al menos 79 personas resultaron heridas. El fenómeno produjo ráfagas de hasta 130 km/h en algunas zonas y provocó daños severos en cientos de viviendas, según el balance oficial de la Oficina del Comisionado de Socorro del estado.

La mayor parte de las víctimas, 113 personas, murió por el derrumbe de construcciones durante el temporal; otras cuatro perecieron por impactos de rayos. Prayagraj fue la localidad más afectada, con 23 fallecidos vinculados a la caída de árboles, muros y viviendas, seguida por Mirzapur, Sant Ravidas Nagar y Fatehpur, que registraron 19, 16 y 11 decesos, respectivamente.

El desastre también dañó al menos 330 casas y causó la muerte de 177 animales en distintas áreas. Reportes del Departamento Meteorológico de la India indican que las ráfagas más intensas se registraron en Prayagraj y Bareilly (hasta 130 km/h) y superaron los 100 km/h en Mirzapur y Chandauli; los especialistas señalaron que el viento aumentó súbitamente, golpeteando objetos en superficie y facilitando el vuelco de árboles y postes.

El gobierno estatal anunció asistencia a las familias afectadas y el envío de funcionarios para relevar daños y tramitar indemnizaciones. El temporal ocurre en un marco de semanas muy cálidas antes del monzón y de mayor frecuencia de tormentas eléctricas; el servicio meteorológico prevé que las precipitaciones de mayo estarán por encima del promedio histórico y monitorea el avance de los vientos estacionales hacia las islas Andamán y Nicobar.