Semadeni: “Potenciar la nutrición del suelo puede generar trabajos como para toda una ciudad”

La economista de FADA, Antonella Semadeni, agregó que, además, puede aportar “más de 4 millones y medio de toneladas en granos y más de mil cien millones de dólares para dinamizar la economía”

14 de Mayo de 2026 10:24hs

Un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) reveló que potenciar la fertilización de los suelos podría generar más de 40 mil puestos de trabajo, una producción adicional de 4,5 millones de toneladas de granos y más de 1.100 millones de dólares de valor bruto de producción. Según explicó la economista Antonella Semadeni, este “circuito de la nutrición de la tierra” no solo impulsa la sustentabilidad agrícola, sino que también dinamiza la economía regional, al punto de crear empleos equivalentes a toda la población de una ciudad como Pinamar.

Desde FADA sostienen que uno de los principales obstáculos para incentivar estas inversiones son las retenciones y otros impuestos que reducen la rentabilidad del productor. Explicaron que cuando se redujeron temporalmente las retenciones al trigo y al maíz en 2016, el uso de fertilizantes creció un 38%, mientras que las medidas aplicadas entre 2024 y 2025 permitieron un aumento del 11% en la fertilización durante los últimos dos años. Además, destacaron que la baja de impuestos a la importación de urea y la eliminación del Impuesto País ayudaron a reducir significativamente el costo de este insumo clave para la producción agrícola.

El informe también propone implementar incentivos fiscales para estimular la inversión en fertilizantes. La iniciativa plantea que los productores puedan deducir del Impuesto a las Ganancias un 150% de lo invertido en nutrición del suelo, en lugar del 100% actual. Según las economistas de FADA, esta medida permitiría fortalecer el cuidado de la tierra, incrementar las exportaciones en más de 800 millones de dólares y generar más de 150 mil nuevos fletes para transportar la producción adicional. “Nutrir la tierra es parte del proceso de producir: significa plantas más fuertes, suelos más fértiles y un impacto positivo tanto económico como ambiental”, concluyeron.