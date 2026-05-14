Scioli se reunió con operadores turísticos receptivos

Con el fin de optimizar las estrategias para las próximas misiones comerciales en Paraguay y Chile. El funcionario señaló la importancia de trabajar estratégicamente en las próximas misiones comerciales: “Es fundamental realizar un análisis previo de cada mercado, de las necesidades de los operativas, y luego una evaluación y medición de los resultados, con el objetivo de optimizar la inversión tanto del Estado como los operadores participantes de estos eventos”.

14 de Mayo de 2026 10:47hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación y presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), Daniel Scioli, y la presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel, recibieron a operadores turísticos receptivos que participaron en los workshops de Montevideo, Uruguay; Lima, Perú; y Viña del Mar y Santiago, en Chile.

Scioli señaló la importancia de trabajar estratégicamente en las próximas misiones comerciales: “Es fundamental realizar un análisis previo de cada mercado, de las necesidades de los operativas, y luego una evaluación y medición de los resultados, con el objetivo de optimizar la inversión tanto del Estado como los operadores participantes de estos eventos”.

“Nosotros estamos trabajando para que el turismo receptivo siga creciendo, este año tenemos un incremento del 10 por ciento. Y esto no es casualidad, se da por la calidad de nuestros servicios; y también es clave que nuestro país está consolidado como el más seguro de la región”, concluyó Scioli.

Esta reunión se realizó en el marco de la preparación de las próximas misiones comerciales: el workshop Visit Argentina en Paraguay, el 20 de mayo, donde se llevará a cabo una ronda de negocios y una capacitación sobre la oferta turística de invierno. Por otro lado, el workshop Visit Argentina en Chile, el 5 de junio, donde se presentará la oferta de invierno y de turismo estudiantil. Ambas acciones son organizadas por el Inprotur en conjunto con la Embajada Argentina en cada país.

Para finalizar la reunión se instó a los operadores turísticos a mantener comunicación con la Cámara Argentina de Turismo, quién convoca y canaliza las necesidades del sector en estos eventos, a sumar sus inquietudes y aportes en próximas ferias y workshops internacionales.



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