Rescataron a 40 animales destinados a sacrificios en un templo umbanda

Los responsables invocaron la libertad de culto, pero las autoridades enfatizaron que la Ley de Protección Animal prevalece sobre cualquier práctica religiosa.

14 de Mayo de 2026 10:18hs

Entidades de protección animal rescataron más de 40 animales de un templo umbanda en Quilmes Oeste, tras una denuncia vecinal que alertó sobre su inminente sacrificio. El allanamiento ocurrió en una casa de Bernardo de Irigoyen al 1100, cerca del Sanatorio Trinidad. Los animales vivían hacinados en condiciones extremas, sin alimentación adecuada y con varios ejemplares ya muertos o desnutridos.

La intervención surgió de quejas en la comisaría tercera, con fotos aportadas por una vecina que impulsaron la acción. La Fiscalía N°4 coordinó con la subsecretaría de Zoonosis municipal. Pamela Dreher, subsecretaria de Zoonosis, y el proteccionista Fernando Pieroni lideraron el operativo, junto a miembros de la Fundación Planeta Vivo que gestionaron el traslado.

El rescate interrumpió una ceremonia religiosa con más de 50 personas presentes, incluidos niños. Los proteccionistas hallaron gallinas, cerdos, cabras y ovejas en espacios reducidos, destinados a una muerte lenta. Pieroni denunció el hecho en redes sociales mediante un video impactante.

Los responsables invocaron la libertad de culto, pero Dreher enfatizó que la Ley de Protección Animal prevalece sobre cualquier práctica religiosa. Les notificaron la prohibición de faenar en viviendas urbanas y mantener ganado en esas zonas. Las infracciones podrían escalar a delitos penales, aunque los presentes colaboraron tras el rescate.