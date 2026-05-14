La Pampa: las lluvias demoran la cosecha, pero se mantienen rindes récord en maíz y girasol

El exceso de humedad complicó el avance de las labores durante abril, aunque los cultivos estivales continúan mostrando resultados superiores a la campaña anterior

14 de Mayo de 2026 10:10hs

La campaña agrícola 2025/26 en La Pampa atraviesa su tramo final condicionada por un otoño con lluvias persistentes que dificultaron el ingreso de maquinaria y ralentizaron las tareas de cosecha. A pesar de este escenario, las estimaciones actualizadas a fines de abril muestran rindes promedio superiores a los de la campaña pasada y sostienen récords productivos en cultivos como maíz y girasol. Las precipitaciones registradas durante el último mes provocaron falta de piso y anegamientos en numerosos sectores productivos, generando uno de los ritmos de cosecha más lentos para esta época del año.

En girasol, la campaña finalizó con resultados muy positivos para la provincia. Los reportes indicaron buenos niveles de aceite y rindes por encima del promedio histórico, aunque con diferencias marcadas según fecha de siembra y condiciones ambientales. La mayor superficie implantada permitió alcanzar la producción provincial más alta registrada para este cultivo, consolidando una campaña récord para la oleaginosa pampeana.

En maíz, las condiciones generales fueron calificadas como muy buenas, especialmente en los planteos tardíos de primera. El departamento Quemú Quemú se destacó con rindes promedio cercanos a los 88 quintales por hectárea. Sin embargo, la cosecha avanzó lentamente debido tanto a la elevada humedad de los granos como a los problemas de transitabilidad ocasionados por las lluvias. A esto se sumó la primera helada registrada a fines de abril, que podría afectar algunos maíces tardíos y cuyo impacto productivo aún continúa bajo evaluación.

La soja también mostró rindes destacados, ubicándose entre los más altos de la serie histórica provincial. No obstante, la producción total sería menor respecto de campañas anteriores debido a la reducción del área sembrada. Los productores señalaron una marcada heterogeneidad entre lotes según el ambiente y la fecha de implantación, aunque los planteos tardíos habrían respondido mejor tras el estrés hídrico registrado en enero. La falta de piso y los anegamientos continúan demorando la cosecha, mientras que las heladas recientes generan preocupación sobre la soja de segunda y los lotes más tardíos.

En maní, el arrancado avanza con lentitud y la cosecha todavía no comenzó de manera generalizada. Si bien se proyecta una de las mayores producciones de los últimos años, los excesos hídricos mantienen la incertidumbre sobre posibles pérdidas de superficie y complicaciones en la calidad industrial. El informe también destacó que el estado sanitario de los cultivos es, en líneas generales, favorable, aunque se registraron algunos casos puntuales de enfermedades y plagas de baja incidencia. De acuerdo con el contexto climático informado, el Servicio Meteorológico Nacional prevé para el próximo trimestre temperaturas y precipitaciones superiores a lo normal, por lo que el avance de las labores seguirá dependiendo de la evolución de las lluvias.