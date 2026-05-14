El pollo lidera el consumo de carnes en Argentina y desplaza a la vacuna

¿Cuáles son las razones de la expansión del consumo de carne aviar?

14 de Mayo de 2026 17:36hs

El cambio en los hábitos alimentarios, el valor nutricional y el precio posicionaron a la carne aviar como la proteína más elegida por los argentinos durante 2025.

La carne de pollo se convirtió en la más consumida de la Argentina y desplazó a la vacuna del primer lugar en las preferencias de los consumidores. De acuerdo con datos del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), el consumo alcanzó los 49,4 kilos por habitante al año durante 2025, consolidando una tendencia que viene creciendo en los últimos años. En paralelo, la carne vacuna registró una caída del 3,7% interanual y se ubicó en 47,3 kilos por persona, uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas, según datos de CICCRA.

Especialistas del Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP) señalaron que la expansión del consumo aviar responde a múltiples factores. Además de ser una opción más accesible para el bolsillo de las familias, el pollo ofrece ventajas nutricionales relevantes: aporta proteínas de alta calidad, bajo contenido graso cuando se consume sin piel y una importante presencia de vitaminas y minerales esenciales para el organismo. A esto se suma su facilidad de digestión y la versatilidad culinaria que permite incorporarlo en preparaciones simples y elaboradas.

Dentro de las preferencias de los hogares argentinos, la milanesa de pollo aparece como uno de los platos más elegidos, convirtiéndose en un símbolo del cambio de hábitos alimentarios. El informe del CINCAP remarca además que una porción de pollo puede cubrir cerca del 50% de los requerimientos diarios de proteínas de un adulto promedio, mientras que también aporta minerales como hierro, fósforo, magnesio y selenio, junto con vitaminas del complejo B.

En este escenario, el consumo de carne porcina también continúa en expansión. Durante 2025-2026 alcanzó un récord histórico de 19,3 kilos por habitante al año, con un crecimiento cercano al 80% en la última década. El mercado muestra una mayor preferencia por cortes frescos, como bondiola, pechito y solomillo, reflejando una diversificación en la dieta de los argentinos y un cambio sostenido en las elecciones de proteínas animales.