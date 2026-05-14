El FMI habilitará un desembolso de US$ 1.000 millones

El plan de estabilización muestra resultados significativos hasta ahora. Así lo resaltó la vocera del Fondo Monetario, Julie Kozack, descontando la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina.

14 de Mayo de 2026 13:11hs

La portavoz del FMI, Julie Kozack, confirmó este jueves que la junta directiva aprobará pronto la segunda revisión del acuerdo con Argentina. Este paso habilitará el desembolso de 1000 millones de dólares. El entendimiento técnico entre las autoridades del organismo y el equipo económico argentino se alcanzó a mediados de abril.

Kozack destacó que el convenio con el gobierno de Javier Milei promueve políticas equilibradas. Estas buscan combinar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento económico. Además, el programa apoya un retorno sostenido de Argentina a los mercados internacionales de capital.

El plan de estabilización muestra resultados significativos hasta ahora. Así lo resaltó la vocera durante su conferencia de prensa. Previamente, el 15 de abril, el FMI había informado sobre la aprobación técnica tras la visita del ministro Luis Caputo a Washington.

Argentina debe cumplir metas estrictas para finales de año. Entre ellas figura un superávit primario del 1,4% del PBI y un incremento mínimo de 8000 millones de dólares en reservas netas, según las proyecciones del organismo.