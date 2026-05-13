Scioli: “Hemos logrado cambiar la percepción de Argentina en el mundo”

Lo dijo el funcionario nacional durante la presentación de la temporada de nieve de la mendocina ciudad de Malargüe, uno de los principales destinos invernales del país.

13 de Mayo de 2026 12:28hs

Por Ricardo Seronero



El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, participó esta mañana, acompañado por el intendente Celso Jaque, del lanzamiento en la ciudad de Buenos Aires de la temporada de invierno de Malargüe, realizado en el auditorio de la Secretaría nacional. El destino presentado es el departamento más extenso de Mendoza, con 6330 plazas hoteleras y 47 establecimientos gastronómicos, además de tener los tres centros invernales más importantes de la provincia para practicar esquí, snowboard, caminatas con raquetas, paseos en moto y trineo.

Scioli recordó durante el acto que “el presidente Javier Miei definió a la industria turística como estratégica para la recuperación de la Argentina” y explicó que, en este momento, su gestión se enfoca “con todo en la temporada de nieve”. También se refirió a la importancia de “salir a buscar las oportunidades de mercado”. “Familias del mundo exploran experiencias nuevas y Malargüe ofrece eso: turismo de naturaleza, los medios más modernos de esquí y una gran calidad hotelera”, detalló.

Por otro lado, el funcionario nacional aseguró: “Es un momento en el que hemos logrado cambiar la percepción de Argentina en el mundo. Hoy es un destino que es percibido como seguro, de calidad y accesible”; a la vez que subrayó: “Aumentó 10 por ciento el turismo receptivo en lo que va del año”, lo que se debe a medidas como “la política de cielos abiertos, que abre más conectividad aérea en Argentina y más mundo en nuestro país”.

A su turno, Jaque expresó: “Hoy nos convoca el tema de la nieve”, el cual “es uno de los productos turísticos más importantes que tiene nuestro departamento”, pero también explicó: “Malargüe lo tiene todo, hasta mar”, e indicó que, al haber tenido de mar en la antigüedad, hoy se dispone de lugares como el parque cretácico, una de las atracciones turísticas del departamento. “Contamos con 112 establecimientos habilitados y opciones para toda la familia, tanto para esquiar como para disfrutar la nieve”, manifestó.

Asimismo, el intendente malargüino detalló que, como estímulo para traccionar el turismo, se ofrecerán descuentos de 50 por ciento en los medios de elevación en Las Leñas para quienes se hospeden dos noches o más en alojamientos de Malargüe y de 25 por ciento en el caso de pernocte en Valle de Los Molles. En todos los casos, deberán ser establecimientos adheridos al Dino Pass. También se contempla una reducción de 25 por ciento en el Sky Rental de Las Leñas para todos los beneficiarios de ese mismo pase.

Cabe señalar que el destino, además de las mencionadas actividades de invierno, ofrece otras alternativas vinculadas al turismo de naturaleza, a la ciencia, a la historia y a la cultura.

También estuvieron en el lanzamiento: el director de Turismo de Malargüe, Daniel Von Zedtwitz; los representantes de la Cámara de Comercio y Afines de Malargüe y de la Asociación Malargüina de Turismo, Johnny Albino y Floridor González, respectivamente; los presidentes de los centros de esquí El Azufre, Guillermo Ribaben, y Real del Pehuenche, Alejandro Rodríguez; el gerente de Marketing del complejo Las Leñas, Miguel Ferrari; y el representante del Grupo Amerian, José Ramos.

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