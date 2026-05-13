Scioli en el lanzamiento del encuentro anual de Turismo de Reuniones

Se realizó la presentación de Meet Up 2026, espacio que reúne a profesionales del segmento de turismo de reuniones.

13 de Mayo de 2026 12:22hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, junto con la presidenta de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y de Burós de Convenciones (AOCA), Patricia Durán Vaca, encabezó el lanzamiento de la 6ta edición de Meet Up, un espacio de turismo de reuniones que congrega a profesionales del sector para vincularse y generar nuevos negocios. Se llevará a cabo el 5 y 6 de agosto en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

En primer lugar, Scioli y Durán Vaca firmaron un Convenio Marco de articulación institucional entre la Secretaría de Turismo y Ambiente y AOCA Argentina. El mismo tiene por objeto la integración de políticas públicas, el fortalecimiento en materia de promoción y desarrollo de la actividad turística y la mejora de la calidad en la cadena de valor del turismo.

Este convenio está orientado a tres grandes ejes de trabajo: el fortalecimiento de la calidad y el desarrollo turístico en el marco del SACT; la creación y desarrollo del primer Sello de Sostenibilidad MICE de la Argentina; y la elaboración de un dossier y bidding kit nacional para posicionar a nuestro país como destino de excelencia para la industria de reuniones a nivel internacional.

Scioli destacó que “el Meet Up es el principal encuentro de turismo de reuniones del país y una plataforma clave para continuar atrayendo inversiones. Se trata de un segmento estratégico y fundamental para el crecimiento de la industria turística”.

Asimismo, Scioli mencionó que la Secretaría de Turismo y Ambiente está participando de un encuentro para lograr captar eventos en Alemania. “Esto es lo importante que hace AOCA, no espera que los eventos vengan solos: primero estudian las oportunidades y luego salen a buscarlas”.

También manifestó la importancia del turismo deportivo y su impacto económico, social y promocional para los distintos destinos del país: “Sueño con la realización de grandes eventos deportivos en escenarios naturales como Iguazú, Ushuaia o el Tigre”, finalizó.

En tanto, Durán Vaca señaló que: “Es el evento más importante de América Latina en materia de turismo de reuniones, y Argentina ocupa el puesto número 29 en el ranking ICCA. El segmento MICE atrae a una gran cantidad de visitantes: uno de cada cuatro turistas que llegan a nuestro destino viaja por este motivo y, en muchos casos, luego regresa acompañado de su familia o amigos. Además, el impacto económico es significativo, ya que el gasto promedio de este tipo de turistas es seis veces mayor al de un turista convencional”.

Valentín Díaz Gilligán, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, manifestó que: “Este es un segmento muy importante para la ciudad y, desde Visit Buenos Aires trabajamos para traer más eventos a nuestro destino. Esperamos recibir numerosos buyers que nos permitan seguir impulsando el turismo de reuniones”.

La Presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Para la CAT es clave y estratégico este sector, no solo fortalece la industria de turismo de reuniones, sino que moviliza la economía”.

También estuvieron presentes el vicepresidente primero de AOCA, Fernando Gorbarán; el presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Daniel Prieto, y la presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, Gabriela Ferrucci.

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