Maximiliano Ferraro: "Adorni es Karina Milei, (si no) es inentendible que Milei se ate a ese salvavidas de plomo"

"La situación inexplicable de Adorni hoy empantana bastante la labor legislativa. Estamos esperando hace dos meses que muestre los papeles. Y vamos viendo el efecto cascada de los ocultamientos del jefe de Gabinete. Sus argumentos (de que no da su información fiscal para no obstruir a la Justicia) son llamativos: vale la pena preguntarse si no es obstrucción de la Justicia haber mensajeado a la persona que le hizo las reformas", alegó el diputado de la Coalición Cívica.

13 de Mayo de 2026 09:50hs

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