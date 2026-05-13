Gustavo Marangoni: "Si el Congreso sancionó una ley e insistió, el Gobierno no tiene otro remedio que cumplirla"

"El subsecretario de Políticas Universitarias dijo 'Podés juntar cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue ahí. Parece que la restricción viniese de Dios. El Congreso elevó una Ley de Financiamiento Universitario, insistió pese al veto presidencial, la volvió a poner en vigencia y se acabó la discusión. La ley no se interpreta de acuerdo a la restricción presupuestaria. Vos no elegís qué ley cumplir o no", alegó el analista político.

13 de Mayo de 2026 11:10hs

Escuchar