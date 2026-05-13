La baja de la urea ¿permitiría un nuevo récord de maíz?

La diminución del precio del fertilizante reabre la apuesta por el trigo y genera expectativas de ampliar la superficie maicera.

22 de Junio de 2026 10:28hs

El precio de la urea cayó entre 25% y 30%, según la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario

La caída de entre el 25% y el 30% en el precio de la urea está modificando las estrategias productivas de la región núcleo. Según la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario, el descenso del fertilizante, que pasó de US$ 950 a entre US$ 650 y US$ 700 por tonelada, fue un verdadero "cambio de juego" para los productores, que ahora evalúan realizar refertilizaciones en trigo y aumentar la superficie destinada al maíz.

En el caso del trigo, la baja del costo de la urea reactivó las ventas de fertilizantes y abrió la posibilidad de completar aplicaciones de nitrógeno durante el macollaje. Sin embargo, los técnicos coinciden en que la superficie ya está definida y no habrá un incremento del área sembrada, que cayó un 12% respecto de la campaña anterior debido al elevado costo inicial de la nutrición. Además, los márgenes continúan ajustados por la caída del precio esperado de cosecha y el aumento de los costos de las labores.

Pese a este escenario, la siembra de trigo ganó ritmo y ya alcanzó un avance del 70% en la región núcleo, con casi 300.000 hectáreas implantadas en la última semana. Las recientes lluvias fueron clave para destrabar las tareas en los lotes que presentaban escasez de humedad superficial, mientras que en el sur de Santa Fe ya se cubrió el 87% del área prevista.

En maíz, en cambio, el impacto de la baja de la urea es aún mayor. La mejora en los costos consolidó una intención de siembra similar a la campaña récord pasada, de 2,3 millones de hectáreas, aunque en varias localidades ya analizan sumar más superficie. En algunas zonas incluso proyectan aumentos de hasta el 20%, alentados por la reducción del precio del fertilizante y la expectativa de un año climático favorable.