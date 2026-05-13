"El Gobierno de Milei no realizó reformas estructurales, sólo congeló el gasto público"

El dirigente radical Jesús Rodríguez rechazó el argumento de la estabilidad fiscal y calificó de "despropósito" la reducción del 35 al 40 por ciento en el presupuesto educativo. "Luego está el tema institucional. ¿Cómo puede ser viable convivir de manera pacífica en una sociedad donde el Poder Ejecutivo desdeña y desconoce la división de poderes y se subalterniza algo tan relevante como la investigación científica, tecnológica y el apoyo universitario", adujo.

13 de Mayo de 2026 09:00hs

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