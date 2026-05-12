Un menor de 14 años baleó la casa de un compañero de escuela, tras una pelea previa

El incidente tuvo lugar frente a una vivienda en la calle Hernandarias, en Villa Caraza. Cámaras de seguridad captaron todo el episodio.

12 de Mayo de 2026 13:29hs

Un adolescente de 14 años enfrenta cargos por disparar contra la casa de un compañero de escuela en Villa Caraza, partido de Lanús Oeste. El ataque surgió de una pelea previa entre ambos. El incidente tuvo lugar frente a una vivienda en la calle Hernandarias. Cámaras de seguridad captaron todo el episodio.

La Justicia dispuso un allanamiento en el domicilio del menor tras la denuncia. Los investigadores hallaron la ropa que el joven usaba durante el ataque, pero no localizaron el arma. El agresor ya había aparecido antes en el lugar. En esa ocasión, golpeó la puerta, preguntó por su rival y disparó al aire antes de irse.

En el último episodio, el adolescente regresó en moto y abrió fuego contra la fachada de la casa. No hubo heridos. Los pesquisas revisaron mensajes intimidatorios que el acusado envió por redes sociales. En uno de ellos, amenazó: "Pónganse pillos porque hay balas para todos".

La fiscal Natalia Milione, de la UFI N°2 de Avellaneda-Lanús, dirige la indagatoria. Ella ordenó el allanamiento. La Justicia notificó a la familia del menor sobre el expediente abierto por abuso de armas agravado.