Murió un inspector de policía al impactar contra un acoplado que arrastraba un tractor

Jonatan Omar Suárez, de 37 años, conducía una Ford EcoSport en el mismo sentido que un tractor con acoplado. Volvía de cumplir funciones en Humberto Primo.

12 de Mayo de 2026 13:41hs

Un inspector de la Policía de Santa Fe murió en un accidente vial el lunes por la mañana en la ruta provincial 280S, cerca del acceso a Colonia Aldao. El choque ocurrió pasadas las ocho horas. Jonatan Omar Suárez, de 37 años, conducía una Ford EcoSport en el mismo sentido que un tractor con acoplado. La camioneta impactó contra el acoplado y quedó con la parte frontal destruida.

Suárez regresaba a Colonia Aldao tras cumplir funciones como subjefe de la comisaría 7ma. de Humberto Primo durante el fin de semana. Se desempeñaba en esa seccional desde octubre del año pasado. La comisaría queda a unos 50 kilómetros de su pueblo. Las causas del siniestro se investigan.

En el lugar intervinieron bomberos voluntarios de Sunchales, personal de emergencia de Sunchales y Colonia Aldao, además de agentes de la comisaría 11ma. y de la Policía de Investigaciones. Colonia Aldao, de casi 2.000 habitantes, se ubica en el departamento Castellanos, a 55 kilómetros de Rafaela y 162 de la capital provincial.

Este martes se realizó el sepelio de Suárez. Incluyó un oficio religioso en la Iglesia San Camilo de Lelis, seguido de la cremación de sus restos. La víctima deja dos hijos pequeños, una nena y un nene, y en octubre cumpliría 10 años de casado con su esposa.