La Cámara Federal porteña le dejó a Capuchetti la causa por los créditos hipotecarios del Nación a funcionarios de Milei

El tribunal unificó todas las denuncias relacionadas con el caso. Así, evitó dispersiones en la pesquisa, que estaba disputada con el Juzgado a cargo de Ariel Lijo.

12 de Mayo de 2026 13:55hs

La Cámara Federal porteña decidió que la jueza federal María Eugenia Capuchetti continúe a cargo de la investigación sobre créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y dirigentes del oficialismo. El tribunal unificó todas las denuncias relacionadas con el caso. Así, evitó dispersiones en la pesquisa.

El expediente principal surgió de la denuncia de la diputada Mónica Frade. Esta presentación resultó la primera válida. Por eso, recayó en el juzgado federal 5 de Capuchetti, en Comodoro Py.

Otra causa similar avanzó en el juzgado de Ariel Lijo. Sin embargo, la Cámara optó por concentrar todo en un solo expediente. De esta forma, previene superposiciones de medidas y fallos contradictorios.

El camarista Eduardo Farah firmó la resolución. El fallo descartó intervenciones de otros tribunales. La razón radica en que varias denuncias carecían de requisitos procesales adecuados.