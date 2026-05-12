El USDA elevó la proyección de producción de maíz de Argentina para la campaña 2025/2026

En el informe publicado hoy por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estimó un incremento en la producción de maíz de52 a 59 millones de toneladas

12 de Mayo de 2026 15:59hs

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó hoy un nuevo informe mensual con sus estimaciones sobre la oferta y la demanda de granos en el nivel mundial. ¿Cuáles son los datos más destacados?

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME USDA – MAYO 2026



· El USDA elevó significativamente la producción de maíz de Argentina para la campaña 2025/2026, de 52 a 59 millones de toneladas.

· Argentina y Brasil compartirían el segundo lugar como exportadores mundiales de maíz, detrás de Estados Unidos.

· El mercado de trigo mostró el dato más alcista del informe, con una fuerte caída proyectada para la producción estadounidense.

· La soja estadounidense 2026/2027 tendría una producción superior a la campaña previa, aunque con stocks finales más ajustados.

· El maíz mundial presentaría una caída importante de stocks en la nueva campaña.

· En trigo, las existencias finales mundiales volverían a reducirse durante 2026/2027.

Fuente: Informe del USDA – Mayo 2026

De la campaña 2025/2026 el dato excluyente es el aumento de la oferta sudamericana de maíz, sobre todo en la Argentina, con una cosecha revisada de 52 a 59 millones de toneladas y con exportaciones elevadas de 37 a 43 millones de toneladas, dato que deja a la Argentina y a Brasil compartiendo el segundo escalón en la nómina de proveedores mundiales, detrás de Estados Unidos.

Y en cuanto a la nueva campaña, el título central se lo llevó el trigo, con un derrumbe previsto por el USDA de la cosecha en Estados Unidos de 54,01 a 42,49 millones de toneladas, el volumen más bajo desde los 42,08 millones del ciclo 1972/1973. Esto está teniendo un rápido correlato alcista sobre los precios del grano fino, que ya venían muy entonados por el mal estado de los cultivos de invierno.

En cuanto a la soja y al maíz, las cifras de la nueva campaña estadounidense quedaron en línea con las previsiones de los privados.