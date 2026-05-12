Agroexportación: más de 850.000 camiones arribaron a Rosario en una campaña que marca récords logísticos

Si todos esos vehículos formaran una fila, superaría los 20.000 kilómetros de extensión, una distancia comparable a la que separa la Antártida de Canadá

11 de Mayo de 2026 18:45hs

La intensa actividad agroexportadora en el Gran Rosario sigue dejando cifras históricas en medio de una campaña agrícola que se perfila como una de las más importantes de los últimos años. De acuerdo con datos relevados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), ara descargar granos, reflejando un fuerte movimiento logístico pese a las demoras registradas en la cosecha más de 850.000 camiones ingresaron hasta comienzos de mayo a las terminales portuarias y plantas de procesamiento de la región pde soja.

La magnitud del flujo de vehículos permite dimensionar el fenómeno: considerando una longitud promedio de 20 metros por camión con acoplado y una separación prudencial de 5 metros entre unidades, la fila hipotética superaría los 20.000 kilómetros de extensión, una distancia comparable a la que separa la Antártida del extremo norte de América. Solo durante la primera semana de mayo ingresaron cerca de 73.000 camiones, una cifra récord para esta etapa del calendario agrícola y unas 185.000 unidades por encima de lo registrado en igual período del año pasado.

Este fuerte ritmo de entregas contrasta con el lento avance de la cosecha de soja, que según la propia BCR alcanzó apenas el 41% del área nacional, ubicándose entre los registros más bajos de la última década para esta época del año. Las persistentes lluvias complicaron el ingreso de las máquinas a los lotes y demoraron tanto las tareas de recolección como la llegada del grano a los circuitos comerciales.

En paralelo, el stock de soja disponible en plantas de acopio, fábricas y terminales exportadoras también mostró una importante reducción. Al 1° de mayo, las existencias se ubicaban en 11,8 millones de toneladas, muy por debajo de los 15 millones registrados en la campaña anterior y lejos de los casi 21 millones contabilizados durante el ciclo 2019/2020.