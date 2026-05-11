Tres muertos por explosión e incendio en un complejo de viviendas de Perito Moreno

Las víctimas incluyen un bebé y dos adultos mayores. Otras siete personas resultaron heridas. Las autoridades prosiguen con el control del siniestro, la investigación de las causas y la asistencia a los afectados.

11 de Mayo de 2026 08:25hs

Tres personas murieron en Perito Moreno, Santa Cruz, a causa de una explosión seguida de un incendio en un complejo de viviendas. Las víctimas incluyen un bebé y dos adultos mayores. Otras siete personas resultaron heridas. Las autoridades prosiguen con el control del siniestro, la investigación de las causas y la asistencia a los afectados.

La explosión ocurrió la noche del domingo por una probable fuga de gas en una de las unidades del complejo. Destruyó por completo esa vivienda y extendió llamas y humo a las otras dos. El caos generó destrozos en todo el lugar.

Bomberos y policías acudieron de inmediato para apagar el fuego y rescatar a los ocupantes atrapados. Acordonaron el perímetro y restringieron el acceso de vecinos a las zonas más dañadas. Así facilitaron las tareas de salvamento.

Los siete heridos comprenden cuatro niños y tres adultos. Los llevaron primero al hospital local. Una mujer grave viajó en urgencia a Las Heras para cuidados intensivos. Tres menores recibieron atención especializada en Caleta Olivia. Dos jóvenes con quemaduras leves quedaron en observación en Perito Moreno. El gobernador Claudio Vidal lamentó la tragedia en redes sociales y ordenó a su gabinete coordinar la ayuda provincial.