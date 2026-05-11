Scaloni envió la prelista para el Mundial con 55 nombres: 12 de ellos revistan en clubes locales

Se cuentan seis arqueros (entre ellos, Cambeses y Beltrán), diecisiete defensores (cinco locales), dieciséis mediocampistas (cuatro locales) e igual número de delanteros (pero sólo uno del fútbol argentino: el juvenil Aranda).

11 de Mayo de 2026 10:24hs

Lionel Scaloni presentó este lunes a la FIFA la prelista oficial para la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador de la Selección argentina seleccionó a 55 jugadores. De ellos saldrán los 26 que defenderán el título logrado en Qatar 2022.

La lista preliminar destaca seis arqueros. Entre ellos figuran Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid), Walter Benítez (Crystal Palace FC), Facundo Cambeses (Racing Club) y Santiago Beltrán (River Plate).

En defensa, Scaloni incluyó a Agustín Giay (Palmeiras), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (SL Benfica), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Cristian "Cuti" Romero (Tottenham Hotspur), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe CF), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Los mediocampistas son Gabriel Rojas (Racing Club), Máximo Perrone (Calcio Como 1907), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodríguez (Valencia CF), Aníbal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (FC Porto), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Inter de Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis Balompié), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo).

En ataque, Lionel Messi (Inter de Miami) lidera junto a Nicolás Paz (Calcio Como 1907), Franco Mastantuono (Real Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Tomás Aranda (Boca Juniors), Nicolás González (Atlético de Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Matías Soulé (AS Roma), Claudio "Diablito" Echeverri (Girona Fútbol Club), Gianluca Prestianni (SL Benfica), Santiago Castro (Bologna FC), Lautaro Martínez (Internazionale de Milán), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Mateo Pellegrino (Parma Calcio).