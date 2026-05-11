Puertos en el centro de la escena: logística, exportaciones y el desafío de ordenar el ingreso de camiones

¿Podrá la nueva licitación de la Hidrovía y el uso de tecnología mejorar la competitividad y evitar el colapso en los accesos al Gran Rosario?

14 de Mayo de 2026 10:15hs

La relevancia estratégica de los puertos argentinos para el comercio exterior, la producción y el desarrollo federal volvió a quedar en el centro del debate durante el 1° Congreso de Puertos Privados Comerciales organizado por la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC). Allí, referentes del sector destacaron el rol clave que cumplen las terminales portuarias en el funcionamiento de la economía nacional y remarcaron la necesidad de avanzar en obras de infraestructura y modernización logística.

La presidenta de la CPPC, Gabriela Ardissone, subrayó que “el sistema portuario argentino canaliza aproximadamente el 90% de las exportaciones e importaciones del país” y agregó que “entre el 60% y el 70% de los insumos que utiliza la industria argentina para su producción ingresan por los puertos del país”. En ese marco, destacó especialmente el peso del complejo agroexportador del Gran Rosario, al que definió como “el segundo nodo agroexportador más importante del mundo”.

Durante el encuentro también se analizó el futuro de la Vía Troncal Navegable (VTN), ex Hidrovía Paraná-Paraguay, cuya nueva concesión se encuentra en etapa de definición. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, destacó el avance del proceso licitatorio y señaló que “tuvimos tres ofertas, con dos empresas top mundial que fueron las que quedaron luego del sobre uno y dos”.

Otro de los temas centrales fue la creciente concentración de camiones en los accesos portuarios del Gran Rosario durante la época de cosecha. En este sentido, el secretario de Cooperación de Santa Fe, Cristian Cunha, remarcó la necesidad de mejorar el ordenamiento logístico para evitar largas filas y congestionamientos. “Hay que ordenar el sistema para que el camión vaya y venga, no para que esté parado al costado de la banquina”, sostuvo el funcionario. Además, anunció que desde el 15 de mayo los vehículos no podrán ingresar a menos de 30 kilómetros de la zona portuaria hasta dos horas antes del horario asignado para descarga.

Como parte de ese esquema de control, la provincia de Santa Fe implementará un sistema tecnológico basado en tótems con inteligencia artificial para monitorear el flujo de camiones en las inmediaciones de los puertos. Según explicó Cunha, “queremos que el sistema crezca y sea más eficiente, pero la manera que tenga más volumen es ordenarlo con tecnología”. La iniciativa demandará inversiones cercanas a los US$ 500 millones y apunta a mejorar la circulación, reducir demoras y aumentar la competitividad logística de uno de los principales polos exportadores del país.