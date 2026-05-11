Marcela Pagano: "En el Gobierno hay una cofradía, no es sólo Adorni; se enamoraron de la casta"

La diputada, ex integrante de La Libertad Avanza, subrayó: "Me quedé un buen tiempo dentro de LLA tratando de mostrar 'esto está mal'. Están reemplazando empresas de limpieza que estaban en el Estado hace mucho tiempo por amigos. Golpeé puertas y miraban para otro lado. Mientras millones de argentinos tienen tres o cuatro trabajos para tener un margen de ahorro, tenemos a la secretaria general de la Presidencia que contrata a su mejor amiga, Andrea Juárez, que fue dos días a trabajar", ejemplificó.

11 de Mayo de 2026 13:50hs

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