Los alimentos importados ya explican el 10% de la facturación en supermercados

La mayor oferta se observa en yerbas, enlatados, pastas secas y otros productos de almacén, mientras las empresas del sector destacan que el fenómeno intensifica la competencia en las góndolas y agrega presión sobre los precios en un contexto de inflación más contenida.

11 de Mayo de 2026 11:11hs

Los alimentos importados ampliaron su presencia en los supermercados argentinos y ya explican hasta el 10% de las ventas totales en algunas cadenas. La mayor oferta se observa en yerbas, enlatados, pastas secas y otros productos de almacén, mientras las empresas del sector destacan que el fenómeno intensifica la competencia en las góndolas y agrega presión sobre los precios en un contexto de inflación más contenida.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comercio, en 2025 las importaciones de alimentos y bebidas alcanzaron los USD 2.293 millones, un 56% más que en 2024, cuando habían sumado USD 1.465 millones. Las principales cadenas aseguran que los productos extranjeros representan entre 2,5% y 9,7% de sus ventas, según el formato comercial y la categoría, y anticipan que seguirán sumando referencias cuando detecten artículos con buena percepción de calidad y precios competitivos.

El crecimiento se concentró sobre todo en alimentos envasados y artículos de almacén, aunque también avanzaron lácteos, conservas y verduras congeladas. Las cadenas manejan entre 200 y 400 ítems importados y, en paralelo, sumaron propuestas premium como café, aceite de oliva, cerveza alemana y pastas italianas. Entre los principales orígenes figuran Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Francia, Italia, China y Tailandia.

Desde la industria alimenticia relativizan el impacto de esta tendencia. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios informó que el sector importó por USD 3.500 millones en el último año, frente a exportaciones por USD 32.000 millones, y subrayó que la Argentina mantiene saldo comercial positivo en alimentos y bebidas. Además, señaló que en el primer trimestre de 2026 las exportaciones crecieron 9,5% y las importaciones cayeron 1,3%, en un mercado donde parte de las compras externas responde a productos que el país no produce o fabrica en escala limitada, como cacao, café, frutas tropicales e insumos específicos.