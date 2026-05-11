La verdadera historia del Himno: "No se cantó por primera vez en casa de Mariquita Sánchez, la melodía original se perdió"

"Se estima que esta canción patriótica fue compuesta más o menos un año antes. Se trataba de una obra titulada 'El 25 de Mayo'. La música estaba compuesta por Blas Parera, que era catalán y quiso negar la partitura, por ofensiva contra España. Lo terminaron amenazando con fusilarlo y al final se fue del país. El 1 de noviembre de 1813, meses después del 11 de mayo, se canta por primera vez en los salones del Consulado o del Cabildo, interpretada por un coro de niños. Era tan popular que se cantaba en las tertulias, pero ni la propia Mariquita, en sus abundantes escritos, hace mención de que se haya cantado por primera vez en su casa", sintetizó el historiador Alberto Fonticelli.

11 de Mayo de 2026 09:30hs

Escuchar