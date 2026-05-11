La soja se recalienta en Argentina mientras el trigo enfrenta presión global por la guerra y el clima

La tensión en Medio Oriente, las expectativas por el informe del USDA y la menor oferta disponible impulsan la volatilidad en los mercados agrícolas

11 de Mayo de 2026 18:26hs

Los mercados internacionales de granos atraviesan semanas de marcada volatilidad impulsadas por la tensión geopolítica en Medio Oriente, y las condiciones productivas en los principales países exportadores. Según explicó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el mercado sigue de cerca tanto la evolución del conflicto internacional como los fundamentos propios de cada cultivo. “El mercado está mirando simultáneamente dos pantallas: la evolución del conflicto en Medio Oriente y los fundamentos agrícolas. Cualquier novedad puede cambiar rápidamente el humor de los operadores”, afirmó.

En soja, las expectativas apuntan a una mayor producción en Estados Unidos para la campaña 2026/27, aunque el crecimiento de stocks sería limitado debido a una demanda más firme vinculada principalmente al biodiesel. Al mismo tiempo, el mercado permanece atento a la reunión comercial entre Estados Unidos y China prevista para mediados de mayo. “La reunión entre Estados Unidos y China puede redefinir parte del flujo global de soja. Hoy China sigue concentrando compras en Brasil, pero el mercado todavía espera una mayor participación estadounidense”, sostuvo Romano. Mientras tanto, Brasil consolida una campaña récord con una producción estimada en 181,6 millones de toneladas y exportaciones históricas durante abril.

En Argentina, la cosecha de soja avanza con buenos rindes y mantiene una proyección de producción de 48,6 millones de toneladas. Sin embargo, el comportamiento comercial de los productores comenzó a generar tensión en el mercado debido a la menor oferta disponible. El ingreso de camiones a los puertos quedó muy por debajo de lo esperado y actualmente apenas el 10% de la producción tiene precio fijado. “Está quedando mucha soja guardada en el campo. El productor está menos vendedor y eso empieza a generar tensión porque la industria llegó a esta etapa con poco stock”, advirtió el especialista.

La situación podría derivar en una mejora de precios si la retención de mercadería se mantiene durante las próximas semanas. “Si esta situación continúa durante las próximas dos semanas de cosecha fuerte, el mercado podría calentarse y obligar a la industria a convalidar precios más agresivos”, agregó Romano. En paralelo, el maíz muestra un escenario distinto: los productores continúan vendiendo con mayor fluidez y eso permitió sostener un fuerte ritmo exportador. Abril cerró con embarques récord de 4,6 millones de toneladas, superando ampliamente tanto el volumen del año pasado como el promedio histórico.

En el plano internacional, el maíz también enfrenta ajustes productivos. Los analistas privados prevén una menor cosecha estadounidense para la campaña 2026/27 debido al aumento en los costos de fertilización y menores rindes esperados. A pesar de ello, la demanda continúa firme gracias al sostenido nivel de exportaciones y al uso del cereal para etanol. Sobre la situación local, Romano indicó que “hoy hay cierta descoordinación entre el ingreso de mercadería y los compromisos de embarque. Eso está sosteniendo precios por encima de la capacidad teórica de pago de los compradores”.

El trigo, en tanto, sigue siendo el mercado más sensible a las condiciones climáticas y al contexto geopolítico global. La mala condición de los cultivos de invierno en Estados Unidos y la perspectiva de una menor superficie sembrada a nivel mundial mantienen firme la cotización internacional del cereal. En Argentina comenzaron a registrarse ventas anticipadas de la campaña 2026/27, aunque todavía persisten elevados volúmenes de trigo sin comercializar de la campaña previa. “El trigo es probablemente el mercado más volátil de todos. Ya vimos muchas veces cómo las subas fuertes se corrigen rápidamente cuando aparece mayor claridad sobre la producción final”, concluyó Romano.