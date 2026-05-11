La Pampa: nace el circuito turístico minero del Salitral Negro en La Adela

Con el imponente paisaje blanco del sur pampeano como escenario, quedó inaugurado oficialmente el circuito turístico minero del Salitral Negro en La Adela, una nueva propuesta que busca potenciar el turismo, el deporte y el desarrollo económico de la región. El secretario Echeveste destacó que “Cuando el sector público y el privado trabajan en conjunto, pasan cosas buenas”, señalando además que este nuevo circuito “genera una nueva propuesta turística para explotar, fortalece el movimiento económico local y pone en valor uno de los paisajes más impactantes que tiene La Pampa”.

11 de Mayo de 2026 13:55hs

Por Ricardo Seronero

La inauguración se realizó en el marco del “Salinas Trail”, competencia que reunió a corredores y visitantes que pudieron recorrer el particular terreno salino en distancias de 5 y 15 kilómetros. Además, de la actividad deportiva, la jornada contó con una guiada turística encabezada por Mónica Salvador, quien brindó detalles sobre la historia, las características y la importancia productiva y natural del lugar. El nuevo circuito se suma a los ya desarrollados en Macachín, General San Martín, y Jacinto Arauz, y es el segundo impulsado en La Adela, luego de que en abril de 2025 se inaugurará un recorrido para visitantes en Salinas Grandes de Anzoátegui. Estas iniciativas consolidan una red de propuestas turísticas que buscan mostrar distintos paisajes y experiencias de la Provincia.

Del acto participaron el secretario de Turismo, Saúl Echeveste; la subsecretaria de Planificación Turística, Noelia Albornoz; el director de Minería e Inspecciones de la Secretaría de Energía y Minería, Cristian Buss; el diputado provincial Juan Barrionuevo y el intendente de La Adela, Federico Moro, junto a autoridades de las empresas salineras y representantes municipales y provinciales. A su vez, la inauguración contó con el acompañamiento especial de Federico Ferrer, director de Fiscalización Minera de la provincia de Río Negro. Durante la presentación, Echeveste destacó el trabajo articulado para concretar el proyecto y remarcó el impacto que tendrá para la localidad y la región. “Cuando el sector público y el privado trabajan en conjunto, pasan cosas buenas”, expresó el funcionario, quien además señaló que este nuevo circuito “genera una nueva propuesta turística para explotar, fortalece el movimiento económico local y pone en valor uno de los paisajes más impactantes que tiene La Pampa”.

La propuesta busca convertir al Salitral Negro en un nuevo punto de interés para visitantes, deportistas y amantes de la naturaleza, combinando turismo de aventura, producción y experiencias vinculadas al paisaje pampeano. "Las salinas forman parte de nuestra identidad, y es importante conocer el entramado productivo, natural y cultural en torno a un recurso histórico para nuestra provincia, como la sal" dijo Cristian Buss y concluyó que "estas experiencias forman parte del mandato encomendado por el gobernador, Sergio Ziliotto, de llevar adelante un trabajo mancomunado con los productores mineros para acercar la actividad minera a la comunidad a través del turismo y las visitas educativas, generando nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo en la economía local".



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