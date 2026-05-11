La inflación porteña de abril fue del 2,5%

Confirma una desaceleración, tras el 3% de marzo. La baja en precios de carne moderó el índice mensual, aunque las subas sostenidas en transporte limitaron la desaceleración.

11 de Mayo de 2026 11:46hs

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró un 2,5% durante abril, un retroceso de 0,5 puntos respecto del 3% de marzo. Este índice acumula un 11,6% en lo que va del año y un 32,4% en los últimos doce meses. El dato porteño surge antes de la difusión nacional del INDEC, prevista para este jueves. Las consultoras privadas estiman que la medición del Indec oscilará entre el 2,5% y el 2,9%, por debajo del 3,4% de marzo.

El rubro de transporte lideró las subas con un 5,4%, seguido por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Alimentos y bebidas no alcohólicas avanzaron un 1,4%, impulsados por leche, productos lácteos y huevos (2,5%), así como pan y cereales (2%). Las frutas contrarrestaron con una caída del 4,3%. Restaurantes y hoteles, junto con salud, completaron el impacto principal.

Estos rubros explicaron el 70,2% del alza general del IPCBA. En salud, las cuotas de medicina prepaga generaron un incremento del 2,5%. El Gobierno nacional anunció hoy nuevos aumentos en tarifas de colectivos y trenes.

La baja en precios de carne moderó el índice mensual, aunque las subas sostenidas en transporte limitaron la desaceleración. Así, el dato porteño refleja presiones mixtas en el consumo cotidiano.