Creció 54% en valor la exportación de carne bovina durante el primer trimestre de 2026

Impulsadas por los precios internacionales récord y el incremento de envíos a Estados Unidos, las colocaciones externas crecieron tanto medidas en valor como en volumen

11 de Mayo de 2026 18:33hs

La exportación argentina de carne bovina registró un fuerte crecimiento durante el primer trimestre de 2026, impulsada por la mejora de los precios internacionales y el aumento de los envíos a mercados estratégicos. Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, las ventas externas alcanzaron los u$s1.028 millones, lo que representa un incremento interanual del 53,95% en valor.

En tanto, el volumen exportado creció 17,08%, totalizando 199.658 toneladas equivalente res con hueso, de acuerdo con datos elaborados por la Coordinación de Análisis Pecuario sobre la base de información de SENASA e INDEC.

El informe oficial también destacó que el precio promedio de la tonelada equivalente res con hueso aumentó 31,48% en el período, ubicándose en u$s5.149. Entre los destinos que mostraron una mayor demanda se destacó Estados Unidos, mercado al que se enviaron más de 20 mil toneladas tras los acuerdos de cooperación firmados entre ambos países en febrero pasado. China, Israel, la Unión Europea y Chile completaron el listado de principales compradores de carne bovina argentina.

