El Riesgo País bajó de 500 puntos por primera vez desde enero

Los bonos argentinos sostienen el avance iniciado la semana pasada, motivados por la elevación de la nota soberana de Fitch.

11 de Mayo de 2026 13:16hs

Los bonos argentinos sostienen el avance iniciado la semana pasada, motivados por la elevación de la nota soberana de Fitch. Particularmente, el riesgo país captó la atención al desplomarse un 2,4% en la apertura y fijarse en 498 puntos básicos, el nivel más bajo desde enero.

Este retroceso impulsó el rally en la deuda hard dollar, donde los Globales sumaron entre 1,2% y 3% en la semana pasada. Los títulos de vencimiento lejano lideran hoy, con el Global 2046 subiendo 1,2%. El Gobierno resaltó la caída del riesgo país en redes sociales.

El mercado accionario respondió con el Merval trepando 0,4% en dólares CCL. En cambios, el mayorista se mantiene cerca de $1.400 y el minorista, en $1.420 bancario.