Triunfo agónico de River en la Libertadores: "Un gran espaldarazo en lo anímico"

"Lo de anoche le viene muy bien a River no sólo por los 3 puntos y la casi clasificación, sino por lo anímico. El gol de Salas se festejó, pero también su momento, porque no venía teniendo continuidad y lo silbaban", recordó Ubaldo Matildo Fillol. "Los chicos necesitan su tiempo de madurez, de adaptación. Cuando jugás en Primera, ya la presión es muy fuerte para el pibe, cosa que no tuvo nunca en Inferiores. River está haciendo un trabajo muy bueno en ese aspecto", ponderó el legendario 'uno'.

8 de Mayo de 2026 11:11hs

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