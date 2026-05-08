SENASA confirmó un brote de influenza aviar H5 en Río Negro

El organismo activó un área de prevención y reforzó las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus.

8 de Mayo de 2026 12:04hs

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó, mediante diagnóstico de laboratorio, un brote de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en un predio de aves de traspatio ubicado en la localidad de Valcheta.

La detección se produjo luego de que se notificaran mortandades y síntomas compatibles con la enfermedad en gallinas y pavos del establecimiento afectado. Desde el organismo sanitario remarcaron que, al tratarse de aves de traspatio, el caso no afecta la condición de país libre de IAAP que recientemente recuperó la Argentina ni altera las operaciones comerciales vinculadas al sector avícola.

Al tratarse de aves de traspatio, el caso no afecta la condición de país libre de IAAP que recientemente recuperó la Argentina ni altera las operaciones comerciales vinculadas al sector avícola.

Tras la confirmación del brote, el SENASA dispuso la creación de un área de prevención alrededor del foco sanitario. En esa zona se llevan adelante tareas de biocontención y rastrillaje para identificar los predios comprendidos y determinar posibles nexos epidemiológicos.

El organismo también convocó a todos los establecimientos avícolas a reforzar las medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad establecidas en la Resolución N.º 1699/2019, con el objetivo de reducir el riesgo de ingreso y propagación del virus.

En el caso de quienes poseen aves de traspatio o domésticas no comerciales, el SENASA recomendó mantenerlas en espacios protegidos para evitar el contacto con aves silvestres, utilizar ropa exclusiva de trabajo, realizar la limpieza y desinfección periódica de las instalaciones y restringir el acceso de aves silvestres a las fuentes de agua y alimento en gallineros familiares.

Asimismo, el organismo recordó a todos los actores vinculados a la producción, manejo y tenencia de aves domésticas y silvestres la importancia de notificar de manera inmediata cualquier sospecha de influenza aviar de alta patogenicidad ante el Servicio Nacional.

Fuente: Revista Chacra