Las importaciones de carne se aceleraron más del 50% en marzo, respecto de febrero

Analistas atribuyen el aumento a la apreciación del tipo de cambio y al alza en los costos de producción local, ya que la presión impositiva no amengua. En noviembre de 2023, las compras externas no llegaban a 700 toneladas.

8 de Mayo de 2026 11:01hs

Las importaciones de carne aviar, porcina y vacuna registraron en marzo un récord de 12.241 toneladas. Esta cifra supera en 4.000 toneladas las de febrero. Los analistas atribuyen el aumento a la apreciación del tipo de cambio y al alza en los costos de producción local. En noviembre de 2023, antes del cambio de gobierno, las compras externas apenas llegaban a 684 toneladas.

El mercado de carne experimenta una transformación profunda por el nuevo modelo económico. Desde septiembre de 2024, las cantidades importadas crecieron con fuerza, impulsadas sobre todo por el cerdo, hasta alcanzar 2.552 toneladas. Luego, las variaciones dependieron de la demanda y el tipo de cambio real, pero se estableció un piso mínimo que no se rompió. Al mismo tiempo, se eliminaron gran parte del cepo cambiario y las regulaciones al comercio exterior.

El informe del Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino confirma el récord de marzo en 12.241 toneladas totales. El ingeniero agrónomo Javier Preciado Patiño vincula este rebote directamente con la caída del tipo de cambio. Aunque los volúmenes importados siguen siendo bajos frente a la producción nacional, resulta más conveniente importar que comprar localmente, pese al deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

Entre Ríos, que concentra el 52% de la faena avícola del país, sufre los efectos del aumento importador. Las tasas reales altas para el capital de trabajo y las rutas en mal estado impiden competir. La relación importaciones-exportaciones avícolas escaló al 23% en el primer trimestre, desde un 4% promedio hasta 2023. Preciado Patiño prevé que la tendencia de marzo se mantendrá en abril por la apreciación cambiaria. También se alerta sobre pérdidas de empleo, retroceso industrial y el riesgo para pequeños productores de pollo y cerdo. Brasil, Chile y Dinamarca lideran las importaciones habituales; ahora se suman compras vacuna de Estados Unidos, aunque tanbién crecen las exportaciones argentinas de cortes premium.