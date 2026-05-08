La Iglesia católica advierte que cada vez más personas de clase media piden asistencia social

El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, alertó que el número de personas en situación de calle resulta alarmante. Y enfatizó que estos datos reflejan un crecimiento de la indigencia en el país.

8 de Mayo de 2026 13:06hs

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, alertó sobre el aumento de personas que buscan ayuda social. Cada vez más individuos de clase media baja acuden a Cáritas por asistencia. Muchos de ellos ayudaban antes a la organización y ahora requieren apoyo.

La situación genera profunda preocupación en la Iglesia. Asimismo, añadió Colombo, el número de personas en situación de calle resulta alarmante. Colombo enfatizó que estos datos reflejan un crecimiento de la indigencia en el país.

Además, el obispo definió la justicia social como el compromiso del Estado para acompañar a los vulnerables. Nadie debería quedar excluido de la vida social por falta de lo esencial para subsistir.

Colombo aclaró que la Iglesia no actúa como oposición política. Su rol consiste en visibilizar las necesidades de los más pobres. En abril, la Conferencia Episcopal envió una carta al ministro de Salud para denunciar retrasos e insuficiencias en los aportes estatales a instituciones que atienden a personas con discapacidad, lo que genera crisis graves en alimentación, medicamentos y salarios.