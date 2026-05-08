Imputan penalmente a ex director de Nucleoeléctrica por gastos excesivos con una tarjeta corporativa de la empresa estatal

El fiscal federal Ramiro González solicitó datos completos de la tarjeta, incluyendo consumos en free shops, hoteles de lujo, discotecas y restaurantes en el extranjero. También imputó a los miembros del directorio, la sindicatura y usuarios autorizados de esa tarjeta.

8 de Mayo de 2026 11:46hs

El fiscal federal Ramiro González imputó penalmente a Demian Reidel, ex jefe de asesores de Javier Milei y director de Nucleoeléctrica hasta febrero de 2026. La investigación se centra en gastos excesivos con una tarjeta corporativa de la empresa estatal. González solicitó datos completos de la tarjeta, incluyendo consumos en free shops, hoteles de lujo, discotecas y restaurantes en el extranjero. También imputó a los miembros del directorio, la sindicatura y usuarios autorizados de esa tarjeta.

La pesquisa busca irregularidades en la cuenta 338402 de Nucleoeléctrica, entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Los gastos, por 50 millones de pesos en el exterior, surgieron del informe de gestión del jefe de Gabinete en Diputados. Incluyen extracciones en dólares y compras en aeropuertos como Ezeiza, Corea del Sur, Alemania, Austria e Italia. Otros rubros abarcan textiles en Primark y Decathlon de Madrid, Adidas en India e Istanbul, restaurantes, supermercados y transporte en España.

En octubre de 2025, se registraron 765 dólares en el pub "El Pirata" de España y 13 pagos a "Mar y Sombra SL" en Valencia. Nucleoeléctrica, ahora dirigida por Juan Martín Campos, aclaró que los consumos provienen de 103 tarjetas auditadas y ajustadas a la Decisión Administrativa 888/2024, con topes de 188 euros diarios en viáticos y 388 en alojamiento para Europa. Reidel negó uso personal y exigió una pesquisa exhaustiva en redes sociales.

La diputada Marcela Pagano presentó la denuncia por defraudación, malversación, abuso de autoridad y violación de deberes. Afirmó que los gastos, incluso en viajes oficiales, violan normas de viáticos. El fiscal pidió al juez Sebastián Ramos detalles de la cuenta, titulares, usuarios, plásticos emitidos y operaciones con fechas, comercios e importes.