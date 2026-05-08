Fabián García: "Tenemos que tomar conciencia de que la amenaza más importante en la Provincia son las tormentas severas"

"La situación más crítica está en el sur de la provincia y en los municipios costeros. La mayor afectación es por vientos muy intensos. Van a ser más intensos sobre la tarde de hoy hasta mañana a la mañana. En varios municipios del sudeste suspendieron clases. La recomendación es no circular, sobre todo por las zonas costeras, puede haber ingresos de agua. Hay que tener mucho cuidados con las caídas de árboles. Las ráfagas van a ser sostenidas durante casi veinticuatro horas", consignó el director de Defensa Civil bonaerense.

8 de Mayo de 2026 09:15hs

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