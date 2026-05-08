El programa estará destinado al personal de planta permanente y regirá durante mayo.

8 de Mayo de 2026 12:10hs

El Gobierno oficializó el plan de retiros voluntarios en el INTA en medio de la reestructuración estatal

El programa estará destinado al personal de planta permanente y regirá durante mayo, con posibilidad de prórroga. La medida se enmarca en el proceso de reorganización del Estado y contempla compensaciones según la antigüedad de cada agente.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó un nuevo sistema de retiro voluntario destinado al personal de planta permanente del organismo. La medida, oficializada mediante la Resolución 144/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, forma parte del proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional en distintos organismos del Estado.

La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y establece que el régimen estará vigente entre el 4 y el 31 de mayo de 2026, con la posibilidad de extenderse por única vez durante quince días corridos.

Según detalla la resolución, el retiro voluntario constituye "un instrumento de gestión" orientado a aquellos agentes que, por su trayectoria y situación personal, consideren oportuno iniciar una nueva etapa profesional y desvincularse del organismo mediante un acuerdo formal. El programa alcanza exclusivamente al personal de planta permanente comprendido en el artículo 8 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N.º 25.164.

La normativa señala que la implementación del sistema se da "en el marco del proceso de reestructuración del Estado Nacional", en línea con las políticas de reducción y reorganización de estructuras impulsadas por la administración nacional. La iniciativa había comenzado a analizarse en enero de este año, cuando el Consejo Directivo del INTA instruyó a la Dirección General de Administración a elaborar una propuesta de retiro voluntario. Posteriormente, durante reuniones realizadas en febrero y abril, se definieron las bases y condiciones generales del régimen hasta llegar a su aprobación definitiva. La resolución lleva la firma del presidente del organismo, Nicolás Bronzovich.

La implementación del sistema se da "en el marco del proceso de reestructuración del Estado Nacional", en línea con las políticas de reducción y reorganización de estructuras impulsadas por la administración nacional.