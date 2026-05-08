El costo del transporte de cargas subió 2,42% en abril

El encarecimiento logístico impacta de lleno sobre toda la cadena productiva, especialmente en sectores como el agro, donde el transporte terrestre resulta clave para movilizar granos, hacienda, insumos, maquinaria y productos regionales hacia puertos, plantas industriales y centros de consumo.

8 de Mayo de 2026 12:17hs

El transporte de cargas moderó su suba en abril, pero acumula fuerte presión sobre los costos logísticos

Aunque el costo del transporte de cargas mostró una desaceleración en abril, la estructura logística argentina continúa bajo fuerte presión. Según el Índice de Costos del Transporte elaborado por FADEEAC, el sector registró una suba mensual de 2,42%, muy por debajo del salto de 10,15% anotado en marzo, aunque el acumulado entre enero y abril de 2026 alcanzó el 17,8%, superando ampliamente el 10,3% registrado en igual período del año pasado.

El principal factor de incremento durante abril fue el rubro Personal, que avanzó 6,14% como consecuencia de la aplicación de la segunda cuota del acuerdo paritario del convenio CCT 40/89, vigente entre marzo y agosto de este año. Esa actualización salarial también impactó sobre otros componentes vinculados a la operatoria diaria, como Reparaciones, con una suba de 1,81%, y Gastos Generales, que aumentaron 3,35%, consolidando un escenario de mayores exigencias para las empresas transportistas.

Aun con un aumento más moderado del combustible en abril, del 1,33%, el gasoil sigue siendo el componente más sensible dentro de la estructura de costos. En el primer cuatrimestre acumuló una suba cercana al 31%, mientras que su evolución en la última década refleja la magnitud del problema: entre 2017 y 2026, el precio por litro pasó de $17,59 a $2.359,17. A esto se sumaron incrementos en lubricantes (7%), neumáticos (1,05%), peajes (0,52%) y costo financiero (0,82%), completando un cuadro de presión sostenida sobre la actividad.

El encarecimiento logístico impacta de lleno sobre toda la cadena productiva, especialmente en sectores como el agro, donde el transporte terrestre resulta clave para movilizar granos, hacienda, insumos, maquinaria y productos regionales hacia puertos, plantas industriales y centros de consumo. En regiones alejadas de los nodos portuarios, el efecto es aún más marcado. Con elevada dependencia del combustible, infraestructura deteriorada y señales de desaceleración económica, el transporte continúa encareciéndose y suma incertidumbre sobre la competitividad de buena parte del entramado productivo argentino.

Fuente: Revista Chacra