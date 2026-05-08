Cuenta regresiva ante la exigencia europea para la carne argentina

La convocatoria alcanza a toda la cadena bovina, incluso a productores que hoy no comercializan directamente con frigoríficos exportadores.

8 de Mayo de 2026 12:29hs

La cadena ganadera argentina entró en una etapa decisiva frente a la nueva normativa de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, que comenzará a regir desde el 30 de diciembre de 2026. Para adecuarse a esa exigencia, productores de cría, recría, feedlots y demás actores del sector deberán inscribirse en la plataforma VISEC CARNE antes de junio de 2026, con el objetivo de garantizar la trazabilidad ambiental de los animales desde su nacimiento. Desde el sector advierten que, sin ese registro, los frigoríficos exportadores no podrán integrar correctamente la información requerida para demostrar el origen productivo de la hacienda destinada al mercado europeo.

La convocatoria alcanza a toda la cadena bovina, incluso a productores que hoy no comercializan directamente con frigoríficos exportadores. La razón es que un animal puede cambiar de destino comercial a lo largo de su ciclo productivo y terminar formando parte de una operación vinculada a mercados con exigencias ambientales. En ese escenario, los establecimientos registrados y validados en VISEC CARNE podrían contar con una ventaja comercial, mientras que quienes no adhieran correrían el riesgo de quedar fuera de operaciones o enfrentar menores oportunidades de venta para su hacienda.

VISEC CARNE fue diseñada como una plataforma de trazabilidad y validación de información para demostrar legalidad, origen y cumplimiento ambiental ante mercados exigentes. La herramienta, impulsada por entidades de toda la cadena de ganados y carnes, exige a los productores registrarse, aceptar términos y condiciones, presentar una declaración jurada, vincular su RENSPA a través de SIGSA/SENASA y declarar si utilizan soja en la alimentación animal. Para la ganadería argentina, el desafío no es solo cumplir una nueva norma, sino ordenar la información desde el origen para sostener el acceso a mercados de alto valor y preservar la competitividad internacional de la carne vacuna.