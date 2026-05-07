Se patentaron en abril 52% más motos que en igual mes de 2025

Federico Vacas, presidente de la CAFAM, atribuye el aumento interanual del 52% a una industria activa en inversiones y producción. Los segmentos pequeños responden a la demanda de repartidores, mensajeros y pequeños emprendedores.

7 de Mayo de 2026 12:42hs

En abril se patentaron 81.718 motos en el país. Este volumen marca un crecimiento del 52% en comparación con las 53.724 unidades de abril de 2025. Respecto a marzo, el avance alcanzó el 2,84%. La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) detalla estos datos en su informe mensual.

Federico Vacas, presidente de la CAFAM, atribuye el aumento interanual del 52% a una industria activa en inversiones y producción. Así ofrece soluciones prácticas de movilidad. En el primer cuatrimestre, las ventas acumuladas superaron las 300.000 unidades. Esta cifra fortalece las expectativas para el año completo.

La producción nacional dominó el mercado con 79.369 unidades, equivalentes al 97,13% del total. Solo 2.349 motos fueron importadas. Por cilindrada, las de 101 a 250 cc encabezaron con 75.390 patentamientos. Le siguen las de 251-500 cc con 3.797 y las de 501-800 cc con 1.418. Esta distribución prioriza modelos de bajo consumo y precio accesible.

Las motos CUB Underbone lideraron con 50.036 unidades. Vacas las describe como herramienta esencial de trabajo más allá del transporte. Las Street registraron 15.165 patentamientos, las ON OFF sumaron 12.667, los Scooters llegaron a 2.718 y las Off Road a 388. Estos segmentos pequeños responden a la demanda de repartidores, mensajeros y pequeños emprendedores.