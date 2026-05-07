Robo de datos: "Los menores están tan expuestos como los mayores de 50 años"

"Hoy está rodando un trend para menores de edad para escanear su cara para que una IA les diga si son lindos o feos. Les roban datos e imagen y terminan ejecutando otras acciones", ejemplificó Gabriel Zurdo. El especialista en ciberseguridad añadió que "9 de cada 10 mayores de 50 recibieron invitaciones a hacer clic en donde no deben, se expusieron a una amenaza concreta. El 78% de esa franja etaria recibió pedidos de información sin poder determinar el remitente".

7 de Mayo de 2026 12:20hs

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